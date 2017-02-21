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100 дней на посту сити-менеджера: Виталий Кушнарёв отчитался о своей работе

18:23 Вторник, 21.02.2017

Он пообещал сделать Ростов-на-Дону городом для людей и даже построить ливневки. 100 дней назад градоначальник донской столицы Виталий Кушнарёв вступил в должность. Сегодня он подводит первые итоги своей работы. Полтора часа назад началась его пресс-конференция.

Громких заявлений не было, но внушительных новостей журналистам Виталий Кушнарёв предоставил достаточно. Первое из них: завтра градоначальник назначит своего первого заместителя, который придет на смену Владимиру Арцыбашеву. Станет им Александр Скрябин — гендиректор ростовского водоканала.

Еще одно заявления, связанное с якобы арестованными трамваями в Пролетарском районе Ростова. Напомним, накануне в СМИ появились сообщения о том, что судебные приставы наложили арест на подвижной состав одного из транспортных предприятий города.

«Никакой критической ситуации не произошло, потому что все работает, ничего не арестовано и не остановлено. У нас подписано мировое соглашение с компанией «ТНС». Мы составили график погашения задолженности за электроэнергию и четко его выполняем», — прокомментировал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Еще несколько заявлений. Например, на левом берегу построят гандбольный дворец. Сейчас идут переговоры по этому вопросу с Иваном Саввиди. К 2018 году не успеют, но сооружение обязательно появится.

Кроме того, Виталий Кушнарёв не считает, что ростовских чиновников надо пересаживать на общественный транспорт, хотя сам часто пользуется и маршрутками, и автобусами. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос одного из представителей прессы.

Еще заявления. Виталий Кушнарёв не дал ни одного разрешения на многоэтажное строительство в центре Ростова, если проект не соответствовал требованиям. Речь идет о наличии парковок около больших домов.

Также успешно идут переговоры с МВД, скоро полиция получит доступ к персональным данным автовладельцев, чтобы можно было их штрафовать за незаконную парковку. Более подробный сюжет о пресс-конференции Виталия Кушнарёва смотрите в передаче «Вести. Дон» в 20 часов минут.

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100 дней на посту сити-менеджера: Виталий Кушнарёв отчитался о своей работе

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