13 тысяч книг подарили библиотекам Таганрога
В Таганроге проходит 11 Международный чеховский фестиваль. Сегодня для гостей большого литературного праздника действуют 40 площадок. В программе запланировано более 50 различных мероприятий для детей и взрослых. Это презентации книг, встречи с писателями и поэтами, мастер-классы и поэтический марафон. Развернута также выставка «Лучшие книги России Таганрогу». В рамках проекта городским библиотекам передали в дар свыше 13 тысяч разных изданий.
«Здесь книги-победители литературных премий, книги ведущих издательств, а также старых и новых друзей фестиваля. Особенность выставки в том, что представлено большое количество детских книг», — рассказала директор Центральной городской библиотеки имени А.П. Чехова Татьяна Михеева.
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Передано более 20 тысяч книг, а не 13.
Виктория, дело в том, что эту информацию нашему корреспонденту сообщили на месте. Откуда у Вас такая цифра?
с того же мероприятия.