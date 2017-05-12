13 тысяч книг подарили библиотекам Таганрога

В Таганроге проходит 11 Международный чеховский фестиваль. Сегодня для гостей большого литературного праздника действуют 40 площадок. В программе запланировано более 50 различных мероприятий для детей и взрослых. Это презентации книг, встречи с писателями и поэтами, мастер-классы и поэтический марафон. Развернута также выставка «Лучшие книги России Таганрогу». В рамках проекта городским библиотекам передали в дар свыше 13 тысяч разных изданий.

«Здесь книги-победители литературных премий, книги ведущих издательств, а также старых и новых друзей фестиваля. Особенность выставки в том, что представлено большое количество детских книг», — рассказала директор Центральной городской библиотеки имени А.П. Чехова Татьяна Михеева.