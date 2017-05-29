150-я мотострелковая дивизия приступила к защите рубежей на юге России

К защите южных рубежей страны приступила новая мотострелковая дивизия. Она будет дислоцироваться в Ростовской области и носить имя 150 Идрицко-Берлинской дивизии, солдаты который водрузили Знамя Победы над Рейхстагом более 70-ти лет назад.

То самое полотнище, что вошло в историю как Знамя Победы. Его оригинал ежегодно выносят на Красной площади 9 мая. Флаг принадлежит легендарной дивизии, которая успешно завершила берлинскую наступательную операцию. Она принимала участие в боевых действиях, в том числе на территории Ростовской области: в обороне Таганрога и на подступах к Ростову. Свое существование прекратила в 1946 году. Дивизию с богатой военной историей решено возродить спустя 70 лет.

«Сейчас, конечно, можно говорить о преемственности тех героических традиций, тех побед на полях сражений, которые были достигнуты военнослужащими этой дивизии», — отмечает заведующий отделом истории Дона Ростовского областного музея краеведения Виктор Ушаков.

Оставить номер, почетное звание и боевую награду прославленной предшественницы — об этом в Министерстве обороны России говорили еще весной, и сейчас, по заверению в ЮВО, планы активно реализуются.

Вновь сформированная будет носить название 150 Идрицко-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии. Воинское соединение окружного подчинения теперь дислоцируется под Новочеркасском. Его разместили в трёх военных гарнизонах Ростовской области и прилегающих полигонах. Благодаря новым строительным технологиям в сжатые сроки возведён первый военный городок соединения.

Дивизия будет располагаться на трех полигонах: Кузьминском, Миллеровском и Кадамовском. Инфраструктура военного городка нового мотострелкового соединения возводилась с нуля. В новых двух-трехэтажных зданиях находится разведывательный, батальон связи и штаб дивизии. Военнослужащие уже заселились в общежития. Строительные работы в гарнизоне продолжаются. Полностью обустроить территорию планируют к маю.

«Тот городок, который строится, дает возможность солдатам, сержантам чувствовать себя комфортно. Это общежития с отдельными кубриками с горячей водой, душевыми, стиральными машинами, микроволновыми печами, чайными комнатами. Это всё дает возможность почувствовать себя как дома», — рассказывает заместитель командующего войсками в ЮВО Андрей Гурулёв.

Полевые выходы, говорит заместитель командующего, уже начались, новый учебный год у военных стартовал 1 декабря. Но сначала военнослужащие принимают участие в учебно-методических сборах. В торжественной обстановке закрепляют оружие за личным составом. В планах ЮВО увеличить количество учебных занятий.

В том числе задачи по комплектованию военнослужащих по контракту, их почти половина от общего состава дивизии. На территории нового военного городка открыты пункты отбора, среди желающих присоединиться к новому подразделению Константин Сёмин. Он принимал участие в контртерростических операциях в Чечне. Переезд на новое место жительства считает судьбоносным, быть в составе дивизии для Константина — честь.

«Испытываю гордость за страну, когда вижу как возрождается эта дивизия. Она до Берлина когда-то дошла. Часть замечательная, прошелся, посмотрел всё. Казармы идеальные», — делится впечатлениями Константин Сёмин.

Дивизия будет состоять из шести полков, три из них — мотострелковые, а также танковый, зенитно-ракетный и самоходно-артиллерийский. К концу следующего года, по словам заместителя командующего, сформируют новые мотострелковый и танковый полки. Для защиты южных рубежей страны задействована современная военная техника. Танки Т-90А, бронированные машины БМП-3 и БТР-80 будут основным вооружением дивизии.