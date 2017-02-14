154 жителя Ростовской области перешагнули 100-летний юбилей

Отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области опубликованы данные по количеству долгожителей, перешагнувших 100-летний юбилей.

Так в 2016 году знаменательную дату отметили 47 жителей Дона, среди них 37 женщин и 10 мужчин. В 2017 году еще трое жителей области отметили свое 100-летие. Всего в региона проживает 154 человека, отметивших 100-летний юбилей: 125 женщин и 29 мужчин.

При этом самой пожилой жительницей области является ростовчанка, которой в январе 2017 года исполнилось 107 лет. Ту же дату отметит в марте этого года жительница Волгодонска. Интересный факт: согласно паспортным данным, больше всего долгожителей на Дону отпраздновали 100-летие в мае и сентябре 2016 года.

Больше всего перешагнувших 100-летий рубеж проживает в Ростове-на-Дону — 42 человека. В Таганроге живет 15 долгожителей, в Шахтах — восемь. Из сельских районов рекордсменами по числу самых пожилых людей стали Каменский и Тацинский районы — по четыре долгожителя.