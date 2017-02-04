159 спецмашин расчищают улицы Ростова от снега

Утром 4 февраля в Ростове-на-Дону выпал снег. Для его уборки и вывоза задействовали 159 единиц спецтехники, на улицах работают 2 тысячи 114 дворника. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Добавим, в настоящее время все основные магистрали расчищены, производится обработка улиц противогололедными реагентами.