Лента новостей

ОБЩЕСТВО

159 спецмашин расчищают улицы Ростова от снега

8:55 Суббота, 04.02.2017

Утром 4 февраля в Ростове-на-Дону выпал снег. Для его уборки и вывоза задействовали 159 единиц спецтехники, на улицах работают 2 тысячи 114 дворника. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Добавим, в настоящее время все основные магистрали расчищены, производится обработка улиц противогололедными реагентами.

Еще темы рубрики

04 февраля 2017
10 февраля ростовчан приглашают на тренинг по оказанию экстренной помощи детям
04 февраля 2017
Десятки улиц Ростова временно останутся без электричества
04 февраля 2017
Родители донских школьников сдадут ЕГЭ по русскому языку
04 февраля 2017
В Детском университете ДГТУ пройдут мероприятия, посвященные Дню науки

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.