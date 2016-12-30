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ОБЩЕСТВО

17 машин ‘скорой помощи’ пополнили санитарный автопарк Ростовской области

10:32 Пятница, 30.12.2016

Санитарный автопарк Ростовской области пополнился ещё 17 новыми машинами «скорой помощи».

Как сообщает сайт правительства региона, это восемь автомобилей марки «ГАЗель» (класс В), семь автомобилей УАЗ (класс В) и два реанимобиля (класс С). Машины будут работать в 16-ти городах и районах Дона. Добавим, все автомобили оснащены самым современным медоборудованием.

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