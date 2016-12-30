17 машин ‘скорой помощи’ пополнили санитарный автопарк Ростовской области
Санитарный автопарк Ростовской области пополнился ещё 17 новыми машинами «скорой помощи».
Как сообщает сайт правительства региона, это восемь автомобилей марки «ГАЗель» (класс В), семь автомобилей УАЗ (класс В) и два реанимобиля (класс С). Машины будут работать в 16-ти городах и районах Дона. Добавим, все автомобили оснащены самым современным медоборудованием.
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