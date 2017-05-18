18-19 мая несколько улиц Ростова останутся без света

18 и 19 мая несколько улиц Ростова-на-Дону останутся без света. Это связано с проведением профилактических ремонтных работ. Ростовские электросети информируют об отключениях на следующих улицах:

Сегодня, 18 мая, с 09:00 до 17:00 света не будет по ул. Книжная 194-204; ул. Детская 184-196, 207-223; ул. Солидарности 114-208, 129-221; ул. Владиленская 136-170, 201-243; ул. Шатурская 84-94, 103-129; ул. Кржижановского 168-216, 141-193; пер. Гельца 18-30, 19-39; пер. Кр. Звезды 20-34, 21-35; пер. Ударников 22-42, 29-39; пер. Молочный 10-62, 5-69; пер. Новокубанский 1-51, 8-78; пер. 1-й проезд 2-30, 1-19; ул. Зорге 56, 56/1; ул. Содружества 35/1, 35/2 ;ул. Королева 1, 1Б, 1Д, 1/5; ул. Комарова 8/2, 10.

С 10:00 до 12:00 по ул. Большая Садовая 68-76; ул. Шаумяна 63, 57, 75.

С 09:00 до 16:00 по ул. Суворова 20/22, 18; пр. Ворошиловский 18/18.

Кроме того, 18 — 19 мая с 09:00 до 16:00 подачу электроэнергии ограничат по ул. Красноармейская 63/1, 65; пер. Ворошиловский 87, 89; ул. Тельмана 72, 80.

С 11:00 до 17:00 по ул.Седова 3-9, 2; пр. Ворошиловский 8,4, сообщается на сайте городской администрации.