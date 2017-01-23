18 тысяч случаев заражения сельхозпродукции выявили на Дону в 2016 году

18 тысяч случаев заражения сельскохозяйственной продукции выявили на Дону в 2016 году. Итоги подвел «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». Всего за год обследовано более 11-ти миллионов тонн подкарантинной продукции. Специалисты центра провели почти 400 тысяч экспертиз. Чаще всего сельхозпродукция оказывалась заражена карантинными организмами, такими как разные виды амброзии, горчак, повилика, картофельная моль.