2 305 детей пострадали от укусов клещей на Дону

По данным на 8 августа к медикам с жалобами на укусы клещей в Ростовской области обратилось 7 тысяч 487 человек, из них 2 тысячи 305 — дети в возрасте 14 лет. Как отметили в Роспотребнадзоре, это на 15,4 процента ниже, чем в прошлом году.

В связи с этим жителей Дона просят быть внимательными и осторожными во время отдыха на природе. Если насекомое вас все-таки укусило, то его следует немедленно удалить. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что в кровь попадут опасные возбудители. Для этого необходимо обратиться в больницу. Там правильно снимут насекомое и проведут обработку ранки.

Если клещ был снят самостоятельно, необходимо сохранить его в максимально неповрежденном состоянии, поместить в плотно закрывающуюся емкость и отдать на исследование энтомологам Центра гигиены и эпидемиологии.