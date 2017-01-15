2017 год ростовские спортсмены начали триумфальным шествием

Новый год и новые спортивные победы. 2017-й начался для донских команд успешно — они показали хорошую и результативную игру и уверенно закрепились в верхних строчках турнирных таблиц чемпионата страны и Европы.

Новый 2017-й год донские спортсмены начали, в буквальном смысле, триумфальным шествием. В игровых видах нашим командам на этой неделе равных не оказалось. Пожалуй, самой яркой стала встреча хоккейного клуба «Ростов» с гостями из Саратова «Кристалл-Юниор». Первая игра серии завершилась разгромными 8:1. Во второй наша ледовая дружина немного сбавила темп, но и этого оказалось достаточно, чтобы забросить в ворота соперника пять шайб, а пропустить лишь одну. Это во многом заслуга нового вратаря ХК «Ростов». Для 17-летнего Дмитрия Кропова, только окончившего школу, это был второй матч за клуб. И после него в адрес игрока звучала только похвала.

«Молодой вратарь, перспективный. Был приглашен. Мы даем ему возможность поиграть, получить опыт. Молодец, справился», — говорит главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев.

«Мне тяжело играть на этом уровне, но я стараюсь, стремлюсь. Хочется играть больше, но это все зависит от доверия тренера», — говорит вратарь ХК «Ростов» Дмитрий Кропова.

После встречи с «Кристаллом» «Ростов» вышел на лидирующую позицию в турнирной таблице. А вот сумеют ли игроки на ней удержаться, покажет серия игр с главным преследователем — «Мордовией». Первый матч остался за нами (за саранским клубом). Второй — сегодня в 17.00.

И вчера на официальном сайте клуба появилась информация о пополнении в команде. Новым защитником «Ростова» стал Александр Беркутов — игрок с опытом выступлений в высшем дивизионе — Континентальной хоккейной лиге.

Баскетболистки «Ростов-Дон ЮФУ» также дважды праздновали победу, хоть и не столь яркую. Натиск наших девушек не смогли сдержать гости из Екатеринбурга «УГМК-Юниор». Первая игра завершилась с разницей всего в 5 очков в пользу донской команды, во второй спортсменки прибавили и установили на табло весомые 81:67.

«С октября мы сделали очень большой шаг наверх в плане нашей игры. Мы прибавили в своей игре, не зря мы тренируемся. У «УГМК» уехали два игрока и ничего у них не изменилось. Да, может быть где-то послабее, но мы наголову стали выше в своей игре сами после октября», — говорит игрок БК «Ростов-Дон ЮФУ»Анастасия Максимова.

«Ростов-Дон ЮФУ» сохранил за собой промежуточное второе место в чемпионате. И сегодня принимает на своей площадке омский «Нефтяник-Авангард».

Ну а наши гандболистки не просто ни разу не проиграли — они отметились победами сразу в нескольких турнирах. Для ГК «Ростов-Дон» год начался еврокубковой встречей с венгерским «Эрдом». Причем играли без главного тренера. Недавно назначенный француз Фредерик Бужан задержался из-за проблем с рабочей визой. Но с командой постоянно на связи.

«Если честно, это первый мой сезон такой, когда я так мало играю. У нас в этом сезоне много игроков, которых не играло. Но первое, что сказал тренер, это будут использоваться все игроки, а не 7-8 человек, как было в первой половине чемпионата», — говорит игрок ГК «Ростов-Дон» Виктория Борщенко.

В итоге 27:24 в пользу донских гандболисток. И сегодня в норвежском городе Торнхейм «Ростов-Дон» выйдет на площадку против местного клуба «Биасен». Вторая игра еврокубкового турнира начнется в 18 часов.

А в чемпионате страны наши девушки встречались с московским «Лучом». Итог — 41:21. «Ростов-Дон» — на превом месте в турнирной таблице. И к матчам российкого чемпионата вернется после недельного Евротура. 25-го января в ростовский Дворец спорта приедет майкопский «АГУ-АДЫИФ».