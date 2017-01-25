2017 год в Шахтах объявили Годом тяжелоатлета Василия Алекссева
В Шахтах прошла большая часть жизни знаменитого тяжелоатлета Василия Алекссева. Здесь он тренировался у олимпийского чемпиона Рудольфа Плюкфельдера, а также занимался самостоятельно. Перед Дворцом спорта Шахт установлен памятник в честь Василия Алексеева, также его именем назван один из городских проспектов. Добавим, Василий Алексеев — двукратный чемпиона Олимпийских игр и восьмикратный чемпион мира.
«Это человек труда был. Это легенда. Не зря памятник поставили. Это профессионал, который занимался любил свое дело и знал, что нужно трудиться для того, чтобы пришла слава», — отмечает заслуженный тренер РСФСР, СССР, России Виктор Дорохин.
«Запланировано больше 50-ти мероприятий. Это значимые спортивные мероприятия, не только соревнования по тяжелой атлетике, но и по другим видам спорта. Все они посвящены именно Василию Ивановичу Алекссеву, которому бы исполнилось 75 лет в этом году», — директор Департамента физической культуры и спорта Шахт Сергей Федосеев.
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