23 льготника Ростовской области получат государственные жилищные сертификаты в 2017 году

Правительство России определило количество государственных жилищных сертификатов для льготных категорий граждан в 2017 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Выдача сертификатов производится в рамках федеральной программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2015 — 2020 годы.

Для Ростовской области в этом году определены 23 жилищных сертификата для различных льготных категорий. Так, согласно распоряжению федерального правительства, 14 сертификатов получат дончане, «подвергшиеся

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц». Восемь вынужденных переселенцев и один житель, выехавший из районов Крайнего Севера, которые теперь проживают в Ростовской области, также получат сертификаты на жилье. Общая сумма федеральной помощи для региона составит порядка 67149,7 тысяч рублей. В целом по стране в наступившем году сертификаты на приобретение жилья получат 5292 человек.