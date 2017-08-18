25-27 августа на Дону пройдет военно-технический форум «АРМИЯ-2017»

В конце лета, 25-27 августа, в Ростовской области состоится Международный военно-технический форума «АРМИЯ-2017». Мероприятие пройдет на полигоне Кадамовский под Новочеркасском. Южный военный округ представит более 300 образцов современного вооружения и военной техники, причем часть из них покажут в динамике современного боя на тактическом поле.

Посетители выставки смогут пострелять в тире из электронных симуляторов боевого оружия, поучаствовать в спортивных состязаниях на полосе препятствий и на площадках кросс-фита. На форуме выступят творческие коллективы военного округа, общевойсковых объединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту в войсках Южного военного округа будет работать мобильный пункт отбора. Действующие военнослужащие из общевойсковых и специальных воинских частей округа поделятся опытом службы по контракту.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба Южного военного округа.