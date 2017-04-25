25 апреля на проспекте Стачки в Ростове начнут масштабный ремонт
Завтра в Ростове-на-Дону на проспекте Стачки дорожники начнут масштабные ремонтные работы. Реконструкция охватит участок от моста до площади Труженников. Как сегодня сообщили в дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова, пока строителям мешает развернуться дождливая погода. Уже 6 мая стартует ремонт путепровода, который связывает Западный жилой массив с центром. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к непростой дорожной обстановке на этом участке.
«По Стачки в соответствии с муниципальным контрактом срок — 1 сентября. Думаю, за месяц все сделаем. По мосту тяжелее работы, они будут длиться до 20 октября», — рассказал начальник отдела автомобильных дорог Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону Дмитрий Васильев.
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Страшно даже представить как мы будем ездить на работу. Если сейчас приходится даже без ремонта из за пробок выходить за 2 часа до работы, то что же будет происходить конда начнут ремонт? Об это подумали?