25 апреля на проспекте Стачки в Ростове начнут масштабный ремонт

Завтра в Ростове-на-Дону на проспекте Стачки дорожники начнут масштабные ремонтные работы. Реконструкция охватит участок от моста до площади Труженников. Как сегодня сообщили в дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова, пока строителям мешает развернуться дождливая погода. Уже 6 мая стартует ремонт путепровода, который связывает Западный жилой массив с центром. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к непростой дорожной обстановке на этом участке.

«По Стачки в соответствии с муниципальным контрактом срок — 1 сентября. Думаю, за месяц все сделаем. По мосту тяжелее работы, они будут длиться до 20 октября», — рассказал начальник отдела автомобильных дорог Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону Дмитрий Васильев.