250 учеников написали «Письма в Бессмертный полк»

В Ростове подвели итоги военно-патриотического конкурса «Письма в Бессмертный полк».

Как сообщает сайт администрации города, участие в нем принимали 250 учеников из 34 школ. По итогам конкурса 1 место заняла ученица 6 класса гимназии №34 им. Чумаченко Людмила Протопопова. «Серебро» завоевала девятиклассница школы №31 Анна Кирищиева, а почетное 3 место досталось ученику 8 класса школы № 1 Владимиру Тихомирову.

«Если дети будут помнить подвиг своих прадедов, знать, какой ценой досталась им Великая Победа, они будут ценить каждый прожитый день», – сказала на церемонии награждении заместитель главы администрации города Елена Кожухова.

Напомним, конкурс «Письмо в Бессмертный полк» стартовал 18 апреля. В течение недели ребятам предлагалось написать текст письма родственникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне