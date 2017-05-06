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ОБЩЕСТВО

250 учеников написали «Письма в Бессмертный полк»

11:31 Суббота, 06.05.2017

В Ростове подвели итоги военно-патриотического конкурса «Письма в Бессмертный полк».
Как сообщает сайт администрации города, участие в нем принимали 250 учеников из 34 школ. По итогам конкурса 1 место заняла ученица 6 класса гимназии №34 им. Чумаченко Людмила Протопопова. «Серебро» завоевала девятиклассница школы №31 Анна Кирищиева, а почетное 3 место досталось ученику 8 класса школы № 1 Владимиру Тихомирову.

«Если дети будут помнить подвиг своих прадедов, знать, какой ценой досталась им Великая Победа, они будут ценить каждый прожитый день», – сказала на церемонии награждении заместитель главы администрации города Елена Кожухова.
Напомним, конкурс «Письмо в Бессмертный полк» стартовал 18 апреля. В течение недели ребятам предлагалось написать текст письма родственникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне

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