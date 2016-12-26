27 и 28 декабря в Ростове вновь будут отключать свет

Из-за технических работ некоторые улицы Ростова два дня подряд — 27 и 28 декабря — останутся без света. Об этом сообщает администрация Ростова.

Так, 27 декабря с 9 до 17 часов света не будет на ул. Ереванская 12-28; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. 32-я линия 1-17, 2-22; пр-кт. 40 лет Победы 37/3, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9; ул. Солидарности 226-236, 267-279; пер. Гарибальди 1-33, 2-26; ул. Кржижановского 225-235, 238-252; ул. Ленина 46А,46Б,46/2,48,48/2,48/3; ул. Погодина 1,5б; поселок «Мясниковань» ;ул. Атарбекова 22-100,19-75; ул.Боряна 28-100, 33-95;ул.Пухляковская 22-56,17-63;ул.Южная 45-79;пер. Закарпацкий; ул. Каратаева 49-81, 72-130; ул. Просторная 258-272;

С 9 часов 30 минут до 17 часов света не будет на ул. Попова 1-91, 2-86, а с 9 до 16 часов — ул. Украинская 126-106, 127-145; пер. Ильминский 74-94, 77-95; пер. Волочаевский 76-96, 77-97; пер. Суржский 80-100, 71-91; пер. Клязьменский 79-101; ул. Вятская 34-44;

В этот же день с 9 часов 30 минут до 16 часов электричество отключат на ул. Б. Садовая, 80; ул. Серафимовича 87-107, 86-98; пер. Газетный 33-35; ул. Социалистическая 80-88, 92-1085; пр. Ворошиловский 37,41, 41/112; ул. Шаумяна 102; ул. Московская 75-79, 70-84.

28 декабря света не будет по адресам:

ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 1-33, 2-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул. Полторацкого 2-6, 1-23; ул. 1-ая Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радиевый 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; ул. Солидарности 219-265, 190-224; пер. Равенства 41-67, 36-64; ул. Детская 221-263, 196-244; ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста 1-33, 2-16; ул. Воровского 1-21, 2-40; ул. Смычки 1-39, 2-72; ул. Просвещения 1-43, 2-46; ул.Полторацкого 2-6, 1-23; ул. 1-ая Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Бебеля 1-15, 2-4; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; ул. Космонавтов 17,17/2; ул. Волкова 7/4,7/5,9/2; ул.Таганроская 114; 114/3; 114г — с 9 до 17 часов.

С 9 до 16 часов электричество отключат на ул. 34 линия 81-91, 84-94; ул. 32 линия 83-93, 78-94; ул. Вяземцева 1-7, 2-18; пер. Контактный 1-23; пер. Быстрый 1-3, 2-4; пер. Бесланский 2-14; ул. Коммунаров 23-29, 22-28; пр-кт. Шолохова 146-150; пер. Бакинский 1-25, 2-24; а с 9 часов 30 минут до 16 часов — на ул. Серафимовича 29; пер. Островского 23-33; ул. Московская 12-48, 43/13; ул. Темерницкая 25-37, 24-36; ул. Серафимовича 72; ул. Темерницкая 69-83, 60-68; ул. Московская 70-82, 71-79; пр. Семашко 30-33.