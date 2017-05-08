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ОБЩЕСТВО

30 победных залпов: 9 мая небо над Ростовом раскрасит праздничный салют

12:25 Понедельник, 08.05.2017

9 мая в Ростове-на-Дону состоится праздничный салют. Артиллеристы ЮВО выполнят 30 залпов с темпом в 30 секунд. Заряды будут разрываться на высоте 250-300 метров.

При этом ростовчане смогут увидеть девять видов праздничных салютов, представленных в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволит проектировать и моделировать сценарий фейерверка, поэтому военные смогут добиться бесконечного разнообразия картин и сделать салют красочным и интересным.

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