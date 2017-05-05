В рамках масштабного проекта «С Победой в сердце. Я помню. Я пишу» 300 тысяч донских школьников написали письмо-ответ своим прабабушкам и прадедушкам, воевавшим за Родину. Более сотни писем опубликовали на сайте DONTR.RU. Акция продолжается и теперь авторы, чьи письма не попали на наш сайт, могут разместить их в социальных сетях под хештегом #CПобедойВСердцеЯПишу. Самые искренние строки прозвучат 9 мая в эфире телеканала «Россия 24″.

«Оказалось, что акция нашла очень большой отклик в сердцах всех детей — и старшеклассников и совсем малышей. Все кто прочтет эти письма, возможно, задумается о том, что мирное небо над головой — это только благодаря тем людям», — говорит руководитель интернет-группы ГТРК «Дон-ТР» Татьяна Никитина.

Видео проекта и письма-ответы можно увидеть здесь.

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