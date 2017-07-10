31 случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой выявили на Дону

В Ростовской области по состоянию на 7 июля выявлен 31 случай Крымской геморрагической лихорадки. Переносчиками этого заболевания являются клещи.

В настоящее время под наблюдением медиков находятся 45 человек (из них 4 ребенка до 14 лет). Все они пострадали от укусов клеща.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в регионе уже выполнена противоклещевая обработка на площади в 13146,93 гектаров, мероприятия продолжаются.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными во время отдыха на природе. Если насекомое вас все-таки укусило, то его следует немедленно удалить. Чем быстрее это сделать, тем меньше шансов, что в кровь попадут опасные возбудители. Для этого необходимо обратиться в больницу. Там правильно снимут насекомое и проведут обработку ранки.

Если клещ был снят самостоятельно, необходимо сохранить его в максимально неповрежденном состоянии, поместить в плотно закрывающуюся емкость и отдать на исследование энтомологам Центра гигиены и эпидемиологии.