31 января финиширует акция радио ‘Дон-ТР’ ‘Читай и слушай’

Детективные романы, классическая литература, детские книги на иностранных языках. Сегодня финиширует акция «Дон-ТР» «Читай и слушай». Весь январь радиослушатели несли книги в Донскую государственную публичную библиотеку. Помогали и журналисты телерадиокомпании.

Удалось собрать сотни изданий. Сегодня состоится их торжественная передача адресатам. Книги пополнят фонды сельских библиотек, домов престарелых, реабилитационного центра «Ростов без наркотиков». Отметим, что «Читай и слушай» — первая из 12-ти акций добрых дел, запланированных «Дон-ТР» на этот год и объединенных общим названием «Твое Доброе Радио». Февраль пройдет под знаком помощи бездомным животным.