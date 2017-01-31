31 января финиширует акция радио ‘Дон-ТР’ ‘Читай и слушай’
Детективные романы, классическая литература, детские книги на иностранных языках. Сегодня финиширует акция «Дон-ТР» «Читай и слушай». Весь январь радиослушатели несли книги в Донскую государственную публичную библиотеку. Помогали и журналисты телерадиокомпании.
Удалось собрать сотни изданий. Сегодня состоится их торжественная передача адресатам. Книги пополнят фонды сельских библиотек, домов престарелых, реабилитационного центра «Ростов без наркотиков». Отметим, что «Читай и слушай» — первая из 12-ти акций добрых дел, запланированных «Дон-ТР» на этот год и объединенных общим названием «Твое Доброе Радио». Февраль пройдет под знаком помощи бездомным животным.
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