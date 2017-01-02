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ОБЩЕСТВО

В Ростове продолжает работу горячая линия министерства здравоохранения

16:02 Вторник, 05.10.2004

Продолжает работу телефонная линия министерства здравоохранения Ростовской области. Каждый житель Дона может высказать свое мнение о работе больниц, поликлиник, аптек, уровне профессионализма врачей, качестве оказания медицинских услуг, чуткости медицинских работников.

Продолжает работу телефонная линия министерства здравоохранения Ростовской области. Каждый житель Дона может высказать свое мнение о работе больниц, поликлиник, аптек, уровне профессионализма врачей, качестве оказания медицинских услуг, чуткости медицинских работников.

Можно также получить консультацию о своих правах, о гарантиях, которые предоставляет пациенту страховой медицинский полис, других актуальных вопросах функционирования системы здравоохранения области.

За время работы «горячей линии» поступило более двух тысяч телефонных звонков. Люди интересовались обеспечением лекарствами по льготным и бесплатным рецептам, порядком выдачи полисов, направления в федеральные медицинские центры и на санаторно-курортное лечение, оформления листков временной нетрудоспособности.

Были высказаны жалобы по поводу качества оказания медицинских услуг, мздоимства, недостатка лекарств в стационарных отделениях, нарушения медицинской этики. Вместе с тем поступили и благодарности врачам и другим медицинским работникам Дона. Если у вас есть вопросы или претензии к работе донского здравоохранения, звоните по телефонам в Ростове: 42-41-09, 42-42-21 и 63-20-50.

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Комментарии

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Любовь Никитична 02.01.2017

Горячая линия , добрый день и с НОВЫМ годом !!!
Почему у ВАС ни один номер не доступен или это реклама , но не действительность?
Срочно нужно решить вопрос , по поводу новорожденного ребенка , а все телефоны молчат , тогда звонить в министерство здр. России