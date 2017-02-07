Сегодня 36 стартап-команд получили сертификаты резидентов Южного IT-парка. Всего было подано 135 заявок от молодых инноваторов. Это проекты по направлениям: «Умный дом», «Информационная безопасность», «Медицина», «Игры», «Сервисы для здорового образа жизни». Теперь у резидентов появится возможность найти своих потребителей и представить свои идеи инвесторам для дальнейшего развития.

«Мы как раз и закладывали основную идею воспитания кадров, будущего потенциала. От набора до выпуска за эти четыре месяца ребята формируют свою идею, и на выпуске они уже имеют реальный проект, который видят бизнесмены. Сегодня как раз будет дан старт четырехмесячному курсу обучения», — пояснил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.