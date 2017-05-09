В Ростове открыли мемориальную доску Алексею Нецветаю

8 мая в Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску железнодорожнику Алексею Нецветаю. В 1941 году, во время обороны Ростова, его расстреляли фашисты. Алексей Нецветай возглавлял Азово-Черноморскую железную дорогу, ныне СКЖД.

8 мая в Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску железнодорожнику Алексею Нецветаю. В 1941 году, во время обороны Ростова, его расстреляли фашисты. Алексей Игнатьевич находился при исполнении служебных обязанностей.

Алексей Нецветай возглавлял Азово-Черноморскую железную дорогу, ныне СКЖД. Еще при жизни был награжден Орденом Красного Знамени — за особые успехи в труде.

На открытие мемориальной доски пришли первые лица СКЖД, депутаты Законодательного собрания Ростовской области, студенты, ветераны Великой Отечественной, а так же внучка, два правнука и дочь Алексея Нецветая.

«Мне было 1,5 годика, когда папа погиб. А ему самому — всего 33. Низкий поклон тем, кто помнит павших в Великой Отечественной, — сказала дочь Алексея Нецветая Светлана Тепляшина.