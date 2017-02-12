Ростовский мост, соединяющий центр города и Лендворец, капитально отремонтируют

Переходной мост, соединяющий центр Ростова-на-Дону и Лендворец, ждут большие перемены. Пешеходная переправа над железнодорожным полотном давно требует реконструкции.

Сегодня мужчины здесь ходят смело, а женщины на каблуках — осмотрительно. Ступени цепляют, кое-где рушится бетон, оголена арматура. Но от очередного текущего ремонта в СКЖД решили отказаться. Переходное сооружение от Лендворца до привокзальной площади ждут капитальные преобразования.

Чтобы целиком не перекрывать мост, ремонт разделили на два этапа. Сначала приведут в порядок лестницу со стороны площади. Для этого построят сход прямо на платформу. Так что какое-то время попасть в город можно будет только через вокзал. А вот после — местным придется искать пути обхода.

«На втором этапе у нас предусматривается закрытие пешеходного движения по мосту — это когда мы начнем ремонтировать косоуры со стороны Лендворца», — говорит заместитель начальника службы пути по инженерным сооружениям СКЖД Андрей Таран.

Объявления с датой полного закрытия моста обещают повесить заранее. Потому время обдумать будущий маршрут будет. Пользоваться им придется около месяца.

Сейчас проектная документация согласовывается. Ориентировочно, весь переходной мост закроют в ноябре. А сдать мост должны к зиме.