Ростовский мост, соединяющий центр города и Лендворец, капитально отремонтируют
Переходной мост, соединяющий центр Ростова-на-Дону и Лендворец, ждут большие перемены. Пешеходная переправа над железнодорожным полотном давно требует реконструкции.
Сегодня мужчины здесь ходят смело, а женщины на каблуках — осмотрительно. Ступени цепляют, кое-где рушится бетон, оголена арматура. Но от очередного текущего ремонта в СКЖД решили отказаться. Переходное сооружение от Лендворца до привокзальной площади ждут капитальные преобразования.
Чтобы целиком не перекрывать мост, ремонт разделили на два этапа. Сначала приведут в порядок лестницу со стороны площади. Для этого построят сход прямо на платформу. Так что какое-то время попасть в город можно будет только через вокзал. А вот после — местным придется искать пути обхода.
«На втором этапе у нас предусматривается закрытие пешеходного движения по мосту — это когда мы начнем ремонтировать косоуры со стороны Лендворца», — говорит заместитель начальника службы пути по инженерным сооружениям СКЖД Андрей Таран.
Объявления с датой полного закрытия моста обещают повесить заранее. Потому время обдумать будущий маршрут будет. Пользоваться им придется около месяца.
Сейчас проектная документация согласовывается. Ориентировочно, весь переходной мост закроют в ноябре. А сдать мост должны к зиме.
Комментарии
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Мост закрыли, альтернативных путей нет, даты завершения разгрома нет. 08.12.2016.
мне бы очень хотелось. чтобы тот.кто обдумал альтернативные .на этот момент.пути маршрута.пешком отправился. а не на автомобиле .на жд вокзал .а потом свое путешествие прокоментировал здесь .жду с нетерпением.как и все пешеходы.
Мост открыли! (((( но он стал ещё более травмоопасным! зацепиться каблуком за железный уголок на краю ступени есть шансы и у мужчин и тем более у женщин.Уголки выполнены не «заподлицо», а имеют зазор от поверхности ступени на 5 мм+толщина металла 4 мм. Работы не окончены. Летом будем задыхаться от цементной пыли — бетонное покрытие ничен не защищено