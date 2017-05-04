Жители Ростова жалуются на недостаточное уличное освещение

Ростовчане жалуются на отсутствие уличного освещения. Они исправно оплачивают коммунальные услуги, а энергетики деньги… Тем не менее, немалое количество ростовчан уже забыло, что такое дворовое освещение.

Ростовчане жалуются на отсутствие уличного освещения. Они исправно оплачивают коммунальные услуги, а энергетики деньги… Тем не менее, немалое количество ростовчан уже забыло, что такое дворовое освещение. К своим подъездам каждый вечер пробираются на ощупь: колдобины скрыты во мраке. Даже в центре города есть дворы без света. Зато в каждой платежке есть строка: содержание придомовой территории. Население привыкло, местные власти смирились, энергетики объясняют ситуацию просто:

«Мы переходим на режим экономии электроэнергии, чтобы уложиться в ту сумму, которая нам необходима. Иначе мы могли бы израсходовать всю электроэнергию за первые семь-восемь месяцев, а потом бы город просто не освещался», — говорит директор МКП «Ростгорсвет» Геннадий Межерицкий.

По ГОСТу, принятому еще в ХХ веке, при снижении интенсивности движения, «Ростгорсвет» обязан снижать уровень освещения улиц и внутридворовых территорий на 30, а потом и вовсе на 50 процентов. Эта мера экономит средства государства, зато вытаскивает деньги из кошельков обычных граждан. Вечером женщинам и девушкам добираться домой приходится на такси.

«На улицу вообще после работы выйти нереально. Я живу в районе Александровка. Там света вообще нет. Что делать? Оружие с собой носить?», — говорит одна из ростовчанок.

Как удалось выяснить, оставлять освещение включенным до утра «Ростгорсвету» не позволяет Региональная энергетическая комиссия Ростовской области. Именно она решает, сколько света выделить городу на год вперед. Для того, чтобы свет на улицах не выключали до утра, необходимо 30 миллионов киловатт света в год. Сейчас Ростову выделяют всего лишь 20.

«Мы можем что-то изменить только через год. Практически нереально в течение полутора лет сделать какие-то изменения», — говорит Геннадий Межерицкий.

Если на вашей улице не установлены фонари, то обращаться следует в администрацию района. Там составят проектно-сметную документацию и определят организацию, которая выполнит работы. Если же линия на вашей улице есть, но светлее от этого не становится по причине отсутствия проводов или лампочек, то обращаться придется в «Ростгорсвет». К сожалению, это максимум, что могут сделать горожане.