4 февраля Ростовский онкоинститут проведет бесплатные консультации

В эту субботу, 4 февраля, в Ростовском онкоинституте пройдет День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню борьбы с раком. С 9 до 14 часов в Консультативно-диагностическом отделении РНИОИ желающие могут получить бесплатную консультацию онколога любой из 11 специализаций: нейрохирург, торакальный хирург, абдоминальный онколог, онкоуролог, онкогинеколог, онкомаммолог, онкодерматолог, специалист опухолей головы и шеи, специалист опухолей мягких тканей и костей, гематолог и химиотерапевт.

Записаться на консультацию можно двумя способами:

- при помощи онлайн-записи на сайте www.rnioi.ru

- по телефонам: +7 (863) 200 1000, +7 (863) 3000 200 (с 12 до 14 часов).

День открытых дверей состоится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 63 — консультативно-диагностическое отделение РНИОИ. При посещении необходимо иметь при себе паспорт.