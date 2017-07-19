43 года в поле: герой социалистического труда Нина Переверзева прославила Дон

Комбайнер Нина Переверзева — женщина-легенда. Эта жительница Ростовской области — рекордсмен по обмолоту зерна, герой Социалистического труда. В советское время имя Нины Васильевны Переверзевой не сходило с центральных газет. О ней знал весь Советский Союз. «Степная Мадонна» родилась, прожила всю жизнь и работала в донском крае.

«Она была матерью нашего комбайна «Дон». Я ее так и называл — «мать». Все что она хотела от него получить, мы все сделали. И поэтому он получился. Это эталон женщины. Это женщина, которая отдала себя всю хлебу. Всю себя отдала селу, его процветанию. Такой второй у нас в России, по-моему, нет», — говорит генеральный директор завода «Ростсельмаш» в 1978-1996 гг., герой Социалистического труда Юрий Песков.

С 15 лет Нина Васильевна работала в поле. Труд помогал пережить тяжелые военные и послевоенные времена. В 45 году она не побоялась бросить вызов тяжелой мужской профессии и сесть за руль комбайна. Учителем и проводником в этом непростом деле стал муж. Нина Васильевна неоднократно признавалась, как сложно давались первые самостоятельные выезды в поле.

«Это бы первый год самостоятельной работы. Боялась, потому что я работала одна из женщин. Боялась еще потому, что этот год был урожайным, богатым. Наши машины работали на полную мощь. И водителю приходилось быть очень бдительными. Надо было везде досмотреть. А самое главное — надо было не отстать от мужчин», — вспоминает Нина Переверзева.

Она же стала идейным вдохновителем создания первого женского звена комбайнеров. Нина Васильевна убедила односельчанок выучиться на механизаторов. Успехи женской бригады были ошеломляющими. И дело было не в особенной технике или помощи со стороны, а круглосуточной усердной работе. При этом она не забывала оставаться женщиной.

«Я вот скажу, где мы работаем, женское звено, там везде порядочек, всегда. Вот мы стараемся, чтобы машина стояла чистая, вычистить ее всегда. А мужчины — нет», — говорит герой Социалистического труда Нина Переверзева.

В поле она проработала 43 года. И совершила настоящий подвиг, который вряд ли кто-то повторит. Несмотря на всенародную известность, золотую звезду героя Социалистического труда и два ордена Ленина, героиня газетных полос и телесюжетов живет скромно. А богатство видит в том, что всю жизнь прожила на любимой донской земле.