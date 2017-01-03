5 января в Ростовской станции переливания крови доноров ждут подарки

У многих ростовчан есть желание стать донором, но всегда что-то мешает. Новогодние каникулы — отличная возможность никуда не спешить, а явиться на станцию переливания крови и сделать благородное дело. Тем более, что во время праздников добровольцев ждут небольшие, но приятные подарки, которые вручат Дед Мороз и Снегурочка.

«Длительные новогодние каникулы — это всегда потенциальная опасность, что кому-то может не хватить донорской крови. Такую непростую ситуацию может усугубить то, что в январе обычно происходит рост числа простудных заболеваний и доноров также становиться меньше. Но это можно предупредить. Важно, чтобы уже сегодня больше доноров пришли в центр крови», — подчеркнул руководитель общественной организации «Молодые медики Дона» Роман Поликарпов.

Организаторы акции подчеркивают: важен каждый донор, но особенно необходимы доноры с резус-отрицательными группами крови, а также ранее сдававшие кровь. 5 января будут принимать доноров цельной крови (в том числе тех, кто решит кровь сдавать впервые) и доноров тромбоцитов. Но не будет вестись прием доноров плазмы.

Всех добровольцев ждут в Ростове-на-Дону по адресу: улица Ченцова, 71 с 8 до 13 часов 5 января 2017 года. Потенциальным донорам рекомендуется ознакомиться с правилами подготовки к сдаче крови на сайте donordona.ru. Вот лишь некоторые из них: не употреблять алкоголь за 48 часов до сдачи крови; накануне сдачи крови не есть жирную, жареную, острую пищу, молоко, яйца, масло, шоколад, финики; в день сдачи крови легко позавтракать (каши, чай, морс, фрукты, овощи), пить больше жидкости; после сдачи крови включить в рацион больше белковой пищи (мясо, рыбу, бобовые).

Проект «Доноры Дона» — социальная инициатива, объединяющая доноров Ростовской области. Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте donordona.ru или обратиться в call-центр проекта по номеру 229-37-37.

Участие в проекте позволяет донорам крови вести индивидуальный календарь кроводач, получать смс-сообщения с приглашением к сдаче крови в разрешенные сроки, рекомендации по подготовке к сдаче крови, новости о проводимых мероприятиях для доноров, пояснили в администрации города.