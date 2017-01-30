500 дней до ЧМ-2018 в Ростове отмечают специальными акциями

Сегодня в Ростове-на-Дону установят специальные часы, которые будут показывать, сколько осталось до начала Чемпионата мира по футболу в России. Ровно 500 дней осталось до старта. Эту дату широко отмечают во всех 11-ти городах-организаторах. Ростов, естественно, не остался в стороне, и сегодня в центре города проходят сразу два красочных мероприятия.

Так через несколько минут состоится торжественная церемония открытия специального знака-указателя, на котором будет отмечено количество километров до других городов-организаторов ЧМ-2018. Это информационное табло выполнено в фирменном стиле Ростова. Предполагается, что указатель станет новой достопримечательностью. Подобные знаки будут установлены во всех городах, которые принимают игры Чемпионата мира. Ростов здесь впереди планеты всей — наш знак появится самым первым.

Второе событие начнется с минуты на минуту. Ожидается тематический флешмоб — волонтеры, которые будут принимать участие в организации ЧМ-2018, выстроятся в цифру 500. Ожидается, что участников будет около 150-ти человек. Все они в соответствующем парадном облачении, в руках у каждого будут шары со светодиодной подсветкой. Через несколько минут они должны отпустить эти шары, чтобы раскрасить вечернее небо Ростова в цвета российского флага.