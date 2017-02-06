55 муниципалитетов Дона подключены к опытной эксплуатации Системы ’112′

Звонки о происшествиях в регионе уже две недели напрямую поступают в Систему «112″. Сегодня она продолжает работать в режиме опытной эксплуатации. По одному оператору работает в каждом из 55-ти муниципальных образованиях. Но достаточно ли этого?

На огромной видеостене отображается неимоверное количество информации. Центр обработки вызовов — лишь видимая часть. Вся Система «112″ теперь работает принципиально по-новому. Если раньше тревожные звонки были завязаны на операторах сотовой связи и часто терялись, то теперь такое исключено.

«Звонок от заявителя должен напрямую идти к оператору Службы «112″ без каких либо промежуточных звеньев. Сегодня это реально работает на территории всей Ростовской области, во всех 55 муниципальных образованиях», — комментирует директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов.

Система устроена как большая сеть. В каждом муниципалитете оборудовано рабочее место оператора, сообщение о любом происшествии попадает на него. Набрать «112″ можно с любого телефона. Можно быть уверенным, что оператор звонок примет. А если он занят, вызов перенаправится на центральный пункт.

«Подключив любую из служб, либо несколько служб одновременно, все службы уже видят карточку заполненную оператором «112″. Им не нужно повторять и уточнять все вопросы у заявителя», — поясняет оператор отдела информации Службы «112″ Ольга Шматко.

Нити этой единой сети связывают все экстренные службы. Сотрудников учат работе с системой, подготовлено уже около тысячи человек. Опытная эксплуатация системы началась с сентября прошлого года с четырех районов, а с 20 января этого года вся область переведена на новый принцип экстренного вызова оперативных служб.

«Одним из условий при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года было создание Системы «112″. Затрачены немалые средства, более 300 миллионов рублей, 22 миллиона рублей было выделено из федерального бюджета. Основной груз финансового обеспечения взял на себя регион», — отмечает заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов.

Пока Система «112″ работает в режиме опытной эксплуатации — принимает реальные звонки, до 4-5 тысяч в сутки, заодно действия отлаживаются и оттачиваются. Уже в июне пройдут государственные испытания аппаратного комплекса.

В перспективе, реализуя принцип единого окна, на неё завяжут и антитеррор, и систему контроля лесных пожаров, и даже коммунальные службы. Решить большинство проблем, можно будет набрав «112″.