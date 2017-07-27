67-я гуманитарная колонна МЧС вернулась с Донбасса

67-я гуманитарная колонна МЧС вернулась в Донской спасительный центр, об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Сегодня утром «белые КАМАЗы» доставили жителям Донбасса более 600 тонн гуманитарной помощи. Это детские наборы, медикаменты, стройматериалы и литература для учебных заведений.