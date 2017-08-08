8 августа отмечают международный День кошек

Сегодня, во всем мире отмечают день кошек. Сотрудники телерадиокомпании «Дон-ТР» также не представляют жизни без этих замечательных животных. Например, у спортивного журналиста Натальи Зайцевой дома живет целое семейство донских сфинксов — Бастинда, Чивас и Рамзес. Чтобы влюбиться в эту породу, говорит Наталья, мало посмотреть, нужно пообщаться.

Наталья Зайцева, корреспондент ГТРК Дон-ТР: «У них действительно собачий характер. То есть эти кошки привыкают не к месту, а именно к человеку. Если вы решите завести лысого кота, донского сфинкса. Готовьтесь сразу к тому, что он будет спать с вами, он будет все время с вами».

Изначально международный День кошек был создан для поддержки бездомных животных.