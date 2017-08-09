80-летие донского края: в Ростове появились плакаты с известными уроженцами региона

В донской столице появились плакаты с изображением тех, кто прославил регион. Ростовчане уже увидели тяжелоатлета Давида Ригерта, писателя Михаила Шолохова, пианиста Кима Назаретова и других выдающихся дончан. Билборды устанавливают к юбилею Ростовской области. Напомним, в этом году регион отметит 80-летие. Днём рождения считается 13 сентября 1937 года. Тогда Азово-Черноморский край был разделён на Краснодарский край и Ростовскую область.