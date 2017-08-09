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ОБЩЕСТВО

80-летие донского края: в Ростове появились плакаты с известными уроженцами региона

15:46 Среда, 09.08.2017

В донской столице появились плакаты с изображением тех, кто прославил регион. Ростовчане уже увидели тяжелоатлета Давида Ригерта, писателя Михаила Шолохова, пианиста Кима Назаретова и других выдающихся дончан. Билборды устанавливают к юбилею Ростовской области. Напомним, в этом году регион отметит 80-летие. Днём рождения считается 13 сентября 1937 года. Тогда Азово-Черноморский край был разделён на Краснодарский край и Ростовскую область.

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