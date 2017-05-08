9 мая на Дону ожидается небольшой дождь

9 мая синоптики ожидают в Ростовской области небольшие осадки. Так, например, в донской столице будет облачно, вероятность дождя — 70 процентов. При этом днем температура воздуха поднимется до 20 градусов. Ветер — юго-западный пять метров в секунду.