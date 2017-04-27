9 миллионов тонн зерновых планируют собрать на Дону в 2017 году

Сегодня на Продовольственном форуме донской губернатор Василий Голубев сделал прогноз на урожай будущего года. Он охарактеризовал его как благоприятный.

Ожидается, что аграрии соберут не меньше девяти миллионов тонн зерновых. Именно этот показатель держится в регионе уже три года подряд. Как считают в правительстве Ростовской области, такой сельскохозяйственный успех складывается из нескольких факторов, в том числе региональной поддержки селян, малого и среднего бизнеса, активного развития крупного производства и личных подсобных хозяйств.