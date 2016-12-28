‘Аэрофлот’ запретил летать некоторым породам собак

Новые правила для владельцев собак. На этой неделе «Аэрофлот» запретил перевозить на своих рейсах 14 пород собак — так называемых брахицефалов. В народе они известны как плоскомордые. Например, это мопсы и бульдоги. Теперь их хозяева летать со своими питомцами не могут.

Авиаперевозчики объясняют решение особенностями этих пород. Такие собаки плохо переносят высоту и могут даже погибнуть. За границей подобные правила действуют давно и распространяются на значительно большее число пород и даже на несколько видов кошек. Представитель компании в Ростове подтвердил нашей программе, что в аэропорту южной столицы запрет уже вступил в силу.

«В декабре компания ввела запрет на перевозку брохицефалов: английский, американский, французский бульдог, ши-тцу, мопсы, пикинесы, японский хин и подобные. Это продиктовано заботой о животных. Они плохо переносят перелет из-за строения черепа», — говорит сотрудник пресс-службы компании «Аэрофлот» Инна Чурляева.