Аэропорт Ростова откроет дополнительный рейс в Санкт-Петербург

С 26 сентября в аэропорту Ростова-на-Дону откроют дополнительный рейс в Санкт-Петербург. Полеты в северную столицу будет выполнять компания «Ямал» на Airbus A320. Продажи билетов уже открыты.

Перевозчик планирует выполнять рейсы между центрами Северо-Западного и Южного федеральных округов на ежедневной основе. Вылет из Ростова-на-Дону в 12 часов 40 минут, прибытие в Санкт-Петербург в 15 часов 5 минут. Вылет из Пулково в 9 часов, прибытие в Ростов в 11 часов 30 минут.