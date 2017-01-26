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ОБЩЕСТВО

Аграрии Дона: ‘Озимые находятся в хорошем состоянии’

10:30 Четверг, 26.01.2017

Озимые культуры на полях донского региона, по оценке экспертов, находятся в хорошем состоянии. В зоне наибольшего риска посевы на севере Ростовской области. Но и здесь ситуация благополучная. Всходы надежно укрыты снежным одеялом. Толщина покрова достигает 10-20 сантиметров. По мнению специалистов, основные угрозы для будущего урожая возникнут после схода снега. Тогда главное, чтобы не ударили сильные морозы.

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Аграрии Дона: ‘Озимые находятся в хорошем состоянии’

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