Аграрии Дона: ‘Озимые находятся в хорошем состоянии’

Озимые культуры на полях донского региона, по оценке экспертов, находятся в хорошем состоянии. В зоне наибольшего риска посевы на севере Ростовской области. Но и здесь ситуация благополучная. Всходы надежно укрыты снежным одеялом. Толщина покрова достигает 10-20 сантиметров. По мнению специалистов, основные угрозы для будущего урожая возникнут после схода снега. Тогда главное, чтобы не ударили сильные морозы.