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ПРОИСШЕСТВИЯ

Актера Сергея Жигунова могут признать банкротом

9:49 Среда, 18.01.2017

Актера, уроженца Ростова-на-Дону Сергея Жигунова могут признать банкротом. На этом настаивает предприниматель Сергей Обидин. Информацию публикует издание «Коммерсант». Московский арбитраж принял к производству заявление бизнесмена. Судебное заседание назначено на 24 марта.

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Петя 18.01.2017

Настя Заворотник его обобрала (=