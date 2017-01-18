Актера Сергея Жигунова могут признать банкротом

Актера, уроженца Ростова-на-Дону Сергея Жигунова могут признать банкротом. На этом настаивает предприниматель Сергей Обидин. Информацию публикует издание «Коммерсант». Московский арбитраж принял к производству заявление бизнесмена. Судебное заседание назначено на 24 марта.