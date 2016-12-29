Активистов движения ‘Лев против’ избили в Азове
Пострадали за здоровый образ жизни. Активисты движения «Лев против», которые ведут борьбу с теми, кто курит и распивает спиртное в общественных местах, были избиты неизвестными людьми в центре Азова. В результате драки трое участников движения пострадали, один находится в больнице. Полиция сейчас проводит проверку.
«Увидел этих людей, которые начинают топать, выкрикивать какие-то лозунги, я сразу сказал ребятам, чтобы они уходили. Все начали оттягиваться назад, а они побежали на нас», — вспоминает организатор движения «Лев против» в Азове Артем Иванов.
Это происшествие уже облетело все новостные ленты: активистов движения «Лев против» в Азове избила толпа недовольных. Это был лишь третий их рейд: 7 ноября парни встретились у Вечного огня и, разделившись на группы, отправились по своим намеченным направлениям. Но не успели войти в парк, как пришлось спасать себя — компания молодых людей надвигалась на них с явными намерениями. Как результат: трое избитых, один из которых в больнице с отбитыми ребрами и почкой.
«Его били, получается, на этом месте. Мы вызвали полицию, потому что ребят зажали и окружили», — рассказывает о случившемся Артем Иванов.
Для пояснения: движение «Лев против» — не новый и достаточно известный в стране проект. Слово «Лев», кстати, к самой деятельности отношения не имеет — организация названа по знаку зодиака её организатора в Москве. Активисты по типу «Стоп-хам» борются с курением и распитием алкоголя в общественных местах. Одним словом, выполняют работу полиции. Ходят по общественным местам и культурно просят выбросить сигарету и убрать спиртное. Все это снимают на камеру.
Последователей проекта уже достаточно по всем городам, в том числе есть и в Ростове. И азовские парни тоже решили к нему присоединиться. 17-летний Артем Иванов с двумя друзьями собрал единомышленников, активистов набралось 25 человек в возрасте от 17-ти до 25-ти лет. Стартовали 1 ноября.
«Мы гуляем по парку, по вокзалу — в этих местах просто невозможно нормально дышать, даже противно ходить. Когда идешь утром на учебу, то видишь, что все стоят и дымят. Даже с утра уже пьют. По вокзалу бегают алкаши. Я просто на это все посмотрел и понял, что надо что-то с этим делать. Есть такая организация, мы увидели ее в Ростове и решили, создать подобную и у нас в Азове», — объясняет организатор движения «Лев против» в Азове Артем Иванов.
Третий рейд обернулся потасовкой, тем не менее, азовских активистов это не остановило. Напротив, говорят, они были в администрации города и заручились поддержкой местной власти. Активисты намерены как можно быстрее зарегистрировать проект и узаконить свою деятельность, чтобы уже в контакте с полицией очищать город от табачного дыма и пьяных дебоширов.
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Если хотят узаконить — пусть становятся дружинниками (правда это с 18 лет, а не для малолеток), и патрулируют город вместе с сотрудниками полиции. А не пристают к прохожим как гопники.
Совершенно верно, пусть в дружинники вступают, а не сами беспредельничают! А, что-бы не бегали по вокзалу алкаши, нужно всего то закрыть рюмочные и разливочные вокруг вокзала. Но… Этого никогда не случится, по одной простой причине — все они принадлежат… Думаю все знают кому, а кто не знает, тот думаю догадается…
Прежде чем об этом рассказывать и тем более показывать на всю область нужно узнать как все было и есть на самом деле. А дело в том, что толпа молодых людей (причем не которые с оружием, многие из них пьют, курят сигареты и спайс, один из них скинхед) подходят к людям старше их и просят потушить сигареты, а если отказываются то за кадром говорят, что побьют толпой. У меня вопрос какое моральное и законное право они имеют учить взрослых людей? Есть статья за самоуправство и хулиганство — я думаю их надо привлечь к ответственности. А не пиарить это все на телевидении. Посмотрите на его довольное лицо — мальчик добился чего хотел, т.е. СЛАВЫ.
в ФЗ о запрете курения табака нет ни слова про парки, скверы и остановки, места где нельзя курить регламентируются администрациями города, т.е. создаётся «зона свободная от курения» и там делаются места для курения, как в Ростове на набережной, например, в Азове же такого нет, на улице, в парке, на остановке, сквере, во дворах, у магазинов курить можно, там же даже на самом парке даже нет знака сигареты перечёркнутой, а это безработные бездельники ходят толпой и пристают к прохожим, всячески пытаясь у них вырвать сигарету или затушить брызгая в лицо с пульверизатора, это быдло движение, печально что в Азове появилось эта организация. И не надо их жалеть, если они не написали заявление, значит сами были виноваты, и ничего удивительного, посмотрите в интернете как такие быдло толпой избивают стариков в Крыму или впятером девушку из Москвы, а в Ростове они далее автовокзала ходить боятся, пристают только к одиноким приезжим, и очень жаль что СМИ их пытаются выставить героями. А этот маленький школьник 17-ти летний даже говорить нормально не умеет, о каком движении может вообще идти речь.
Вы пишете не совсем правильно! Они не «культурно просят выкинуть сигарету», а вырывают из рук и даже изо рта у людей, в том числе у пожилых, лет на 40 старше себя, сигареты. Отбирают и уничтожают чужую собственность.
Нужно создать движение по борьбе с такими движениями. А ребятам так и надо. Пусть найлуи работу или идут учиться и направляют свои силы на развитие бюджета РФ. И законы надо лучше знать. Такие движения имеют право только предупреждать и советовать, но не применять силу. Сам я не курю и не пью. Но против такого хавства этих движений
организация малолетней фашни!
Кто конкретно обещал побить кого толпой за курение или алкоголь? Как можно такое голословно заявлять публично, не имея никаких доказательств? Статья 128.1. Клевета. Знаете такую?
«Лев против» рассмешил здесь своим комментарием про клевету — ст. 128.1.. А сама эта организованная подростковая группа «Лев против» знает такие статьи как 282 УК РФ — экстремизм, т.е. разжигание ненависти и вражды к определенной соц. группе (курильщикам), ст. 330 — самоуправство, ст. 161 — грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества, а также кучу статей КоАП РФ, которые они нарушают.? Это ОПГ действует методами запрещенного в России Правого сектора: считают себя выше полиции, имеют ячейки своей организации по всей стране, четкую иерархию, ходят группами по несколько десятков человек, одеты в камуфляж, пристают к гражданам, отбирают и уничтожают их имущество, устраивают массовые драки и беспорядки… Народ долго терпел их выходки, но если власть не может разобраться с этой ОПГ, то люди начали сами давать им отпор.
Можно еще добавить 130 ст. УК РФ («Оскорбление») и 213 ст. УК РФ («Хулиганство»). У «Львов» в видео — часто встречаются. Пишите заявления, люди. От комментариев в интернете пользы мало. Увидели на видео нарушение — сохраняйте ссылку, и пишите заявление. Вот здесь это можно сделать через интернет — https://mvd.ru/request_main
Отхватили наконец то, все жду, когда же ко мне подойдут. Тоже пару-тройку этих оленей успею вырубить, пока толпой не успеют налететь, шакалы малолетние.
Боже мой… хейтеры проекта, какие же вы непросвещенные тюлени…
Да этих тварей надо бить всех подряд! Они, прикрываясь тем что делают полезное дело, на самом деле ходят и специально троллят на камеру обычных людей.
Нужно выразить благодарность Путину, создать отряды по борьбе с другими соц. группами, на тех, кто на улице целуется — тоже наезжать и по домам ночью ходить у кого после 23:00 включен свет
Если вы внимательно посмотрите все видеоматериалы проекта «Лев Против», то увидите, что участники данного проекта буквально устраивают суд и провоцируют людей на насилие и брань.
И по делом им досталось. Провокации чистой воды со стороны этих «активистов». Вызывайте сотрудников полиции, а не занимайтесь самоуправством. И не отбирайте, и не портите то, что вам не принадлежит.
Они никогда не избивают людей, если они сами не начинают. Они пресекают правонарушение, курение и алкоголь в общественных местах запрещены! Все кто против анти-алкогольной и анти-тобачной компании, ВРАГИ народа!
Какие нах враги народа?? Че за дебилизм? Враги народа, это те, кто раскачивает общественное терпение, подобными провокационными выходками и наезжает на всех, кто с этим не согласен. Этих «активистов» надо гнать в шею. Так и до майдана недалеко! Возьмите в пример Украину. Там тоже мелкими такими пакостями (и выходками со стороны власти тоже) долго народ доводили до точки кипения и вот результат. Любые вопросы должны решаться компетентными органами. А не кучками «активистов». Такие активисты однажды дождутся, что на них просто будут охотиться. Хотите что бы все было цивилизованно — добивайтесь установки специальных зон для курения. А так, все это игра на эмоциях и раскрутка канала Youtube, с целью заработка.
Правильно Сделали Что Дали по МОЗГАМ! МАЛО! Нужно было всем Рёбра ВЫЛОМАТЬ!
Наконец-то проучили этих хамов.
И мэрия не поможет, ментам что делать не чего, как нянчиться с школотой и постоянно защищать от рукоприкладства. У нас бы давно таких наказали, да я и не видел таких уродов. И видосы у них, снимали только тех кто не мог с ними справиться. Я сам бросил курить, но не хожу и не принуждаю людей не пить тут или курить рядом со мной. Мой им совет, завязывать, пока кого нибудь не убили.