Активистов движения ‘Лев против’ избили в Азове

Пострадали за здоровый образ жизни. Активисты движения «Лев против», которые ведут борьбу с теми, кто курит и распивает спиртное в общественных местах, были избиты неизвестными людьми в центре Азова. В результате драки трое участников движения пострадали, один находится в больнице. Полиция сейчас проводит проверку.

«Увидел этих людей, которые начинают топать, выкрикивать какие-то лозунги, я сразу сказал ребятам, чтобы они уходили. Все начали оттягиваться назад, а они побежали на нас», — вспоминает организатор движения «Лев против» в Азове Артем Иванов.

Это происшествие уже облетело все новостные ленты: активистов движения «Лев против» в Азове избила толпа недовольных. Это был лишь третий их рейд: 7 ноября парни встретились у Вечного огня и, разделившись на группы, отправились по своим намеченным направлениям. Но не успели войти в парк, как пришлось спасать себя — компания молодых людей надвигалась на них с явными намерениями. Как результат: трое избитых, один из которых в больнице с отбитыми ребрами и почкой.

«Его били, получается, на этом месте. Мы вызвали полицию, потому что ребят зажали и окружили», — рассказывает о случившемся Артем Иванов.

Для пояснения: движение «Лев против» — не новый и достаточно известный в стране проект. Слово «Лев», кстати, к самой деятельности отношения не имеет — организация названа по знаку зодиака её организатора в Москве. Активисты по типу «Стоп-хам» борются с курением и распитием алкоголя в общественных местах. Одним словом, выполняют работу полиции. Ходят по общественным местам и культурно просят выбросить сигарету и убрать спиртное. Все это снимают на камеру.

Последователей проекта уже достаточно по всем городам, в том числе есть и в Ростове. И азовские парни тоже решили к нему присоединиться. 17-летний Артем Иванов с двумя друзьями собрал единомышленников, активистов набралось 25 человек в возрасте от 17-ти до 25-ти лет. Стартовали 1 ноября.

«Мы гуляем по парку, по вокзалу — в этих местах просто невозможно нормально дышать, даже противно ходить. Когда идешь утром на учебу, то видишь, что все стоят и дымят. Даже с утра уже пьют. По вокзалу бегают алкаши. Я просто на это все посмотрел и понял, что надо что-то с этим делать. Есть такая организация, мы увидели ее в Ростове и решили, создать подобную и у нас в Азове», — объясняет организатор движения «Лев против» в Азове Артем Иванов.

Третий рейд обернулся потасовкой, тем не менее, азовских активистов это не остановило. Напротив, говорят, они были в администрации города и заручились поддержкой местной власти. Активисты намерены как можно быстрее зарегистрировать проект и узаконить свою деятельность, чтобы уже в контакте с полицией очищать город от табачного дыма и пьяных дебоширов.