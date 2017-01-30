Активисты из Миллерово предложили внести изменения в законы

Миллеровские активисты вышли с инициативами на региональный уровень. Они первыми в области предложили внести изменения в законы. Так, миллеровцы предлагают обязать всех дончан указывать номера на домах, а собаководов убирать за своими четвероногими друзьями.

Чтобы их гражданские инициативы воплотились, нужно собрать 20 тысяч голосов. Предложение можно поддержать на сайте Законодательного собрания Ростовской области. Голосование начинается сегодня и продлится до 31 марта. Благодаря закону «О гражданской инициативе», внести свои предложение может каждый житель Дона.

«Мы вышли с инициативой обязать граждан с тем, чтобы они на своих домах указали номер дома и повесили аншлаг, потому что сейчас есть перекос в законодательстве. Уже имели место такие случаи, когда человек вызывает Скорую помощь — найти не могут, таблички нет, названия нет, надо с фонариком посветить», — говорит представитель инициативной группы Василий Кугут.