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ОБЩЕСТВО

Активисты ОНФ провели рейд по поликлиникам Дона

22:42 Пятница, 14.07.2017

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Очереди в донские поликлиники привлекли внимание активистов Общероссийского народного фронта. Они проехались по лидирующим по жалобам от пациентов медучреждениям области и пришли к выводу: региону нужная новая карта больных мест. И составлять ее будут посетители поликлиник.

Пациенты пенсионного возраста рассказывают, как они встречают рассветы у поликлиники №16. Она считается самой крупной в Южном федеральном округе, за ней закреплены больше 130 тысяч человек. Сейчас к большинству специалистов медучреждения можно записаться чрез Интернет.

«У нас очереди сократились в регистратуру до 25 процентов, потому что люди стали записывать через интернет», — говорит главный врач поликлиники №16 Дмитрий Стогниев.

Но многие пенсионеры пользоваться электронными сервисами не умеют и приходят занимать очередь с раннего утра.

«Я взяла два номерка я была в регистратуру 55 вот сижу жду, а терминалу была 62. К терминалу я уже прошла и это предварительная запись», — говорит пенсионерка Любовь Аржапова.

По мнению активистов Обещероссийского народного фронта все дело в отсутствии обратной связи.

«Вынуждены занимать очереди в 3-4 утра, только из-за не понимания того, что есть современные системы записи и им никто не выходит навстречу в те же 3-4 утра для того чтобы объяснить и разъяснить провести за руку и показать что вот так можно записаться. Обратная связь не функционирует и и как результат мы видим вот эту напряженность», — говорит руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Напряженность активисты увидели и в одном из филиалов поликлиники №1 в Таганроге, попробовав записаться на приём к узкому специалисту. Затем активисты ОНФ отправились в центральную больницу Гуково. Терапевтическое отделение накануне закрывали на 90 дней из-за нарушения санитарных условий. И ситуация здесь пожалуй самая плачевная.

Итоги рейда обсудили с экспертами на совещании посвященному качеству медицинских услуг, где общественники порекомендовали обратить внимание на все выявленные недостатки. После здесь презентовали специальный проект Народного фронта — сайт, где каждый может поставить свою оценку любой больнице Дона.

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