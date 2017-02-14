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ОБЩЕСТВО

Активисты требуют демонтировать памятник атаману Краснову в Шолоховском районе

11:18 Вторник, 14.02.2017

Общественники Ростовской области обратились с петициями в Министерство культуры и образования России, а также в Совет федерации и к депутатам Государственной Думы с просьбой прекратить экскурсии к памятнику атаману Краснову в станице Еланской Шолоховского района. Активисты просят также демонтировать монумент.

«Речь идет об экскурсиях учащихся в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками», который функционирует на территории Ростовской области с 2006 года. Хотим особенно подчеркнуть, что содержание этих экспозиций подается посетителям в позитивном ключе, без негативных оценок действий изменников Родины, участвовавших в преступлениях нацистского режима на территории СССР», — говорится в петиции.

Как сообщают донские активисты, их инициативу поддержали общественные организации и работники науки не только из городов Ростовской области, но также Санкт-Петербурга, Краснодара, Севастополя, Кирова, Москвы, Новороссйиска, Зеленограда.

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