Активисты требуют демонтировать памятник атаману Краснову в Шолоховском районе

Общественники Ростовской области обратились с петициями в Министерство культуры и образования России, а также в Совет федерации и к депутатам Государственной Думы с просьбой прекратить экскурсии к памятнику атаману Краснову в станице Еланской Шолоховского района. Активисты просят также демонтировать монумент.

«Речь идет об экскурсиях учащихся в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками», который функционирует на территории Ростовской области с 2006 года. Хотим особенно подчеркнуть, что содержание этих экспозиций подается посетителям в позитивном ключе, без негативных оценок действий изменников Родины, участвовавших в преступлениях нацистского режима на территории СССР», — говорится в петиции.

Как сообщают донские активисты, их инициативу поддержали общественные организации и работники науки не только из городов Ростовской области, но также Санкт-Петербурга, Краснодара, Севастополя, Кирова, Москвы, Новороссйиска, Зеленограда.