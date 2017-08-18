«Активный ростовчанин» и горячая линия помогают бороться со свалками в Ростове
О стихийных свалках мусора в Ростове можно сообщать по телефону горячей линии: 244-26-91, 244-26-64, 244-25-98. Об этом напоминает пресс-служба администрации южной столицы. Кроме того, сообщение о том, где необходима срочная уборка, можно оставить на сервисе «Активный ростовчанин».
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