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ОБЩЕСТВО

«Активный ростовчанин» и горячая линия помогают бороться со свалками в Ростове

11:57 Пятница, 18.08.2017

О стихийных свалках мусора в Ростове можно сообщать по телефону горячей линии: 244-26-91, 244-26-64, 244-25-98. Об этом напоминает пресс-служба администрации южной столицы. Кроме того, сообщение о том, где необходима срочная уборка, можно оставить на сервисе «Активный ростовчанин».

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