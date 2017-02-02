Акваторию Азовского моря сковал лед
Как сообщают донские синоптики, водная поверхность представляет собой дрейфующую твердую массу до 12-ти сантиметров. Такая ситуация, подчеркивают в Гидрометцентре, характерна для января, так как это самый холодный месяц в году. К выходным в Ростовской области потеплеет, но после этого регион ждет вторая волна морозов. Возможен небольшой снег, туман, изморозь, а на дорогах гололедица. Что касается льдов в Азовском море, исчезнуть они должны в начале марта.
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