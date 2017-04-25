Александр Хуруджи: «Мы не собираемся валить из России»
Сегодня суд должен поставить точку в нашумевшем деле Александра Хуруджи, это ростовский бизнесмен, которого обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, он похитил больше 500 миллионов рублей у компании «МРСК Юга». Разбирательство длится уже более двух лет, сам предприниматель полностью отрицает свою вину. Теперь слово за судом.
Перед заседанием подозреваемый сказал: «Мы должны доказать, что в России можно и нужно вести бизнес, именно поэтому для нас не стоит создавать сложности. Мы будем здесь работать в дальнейшем и не собираемся валить из России», — сказал бизнесмен Александр Хуруджи.
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Вот мразь! Для него бизнес — это мошенничество!