Александр Ищенко: ‘О героизме освободителей Ростова никогда не забудут’

Сегодня Ростов-на-Дону отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В сквере имени Фрунзе состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику «Павшим воинам». В торжестве приняли участие глава региона Василий Голубев, его заместители, руководители Законодательного собрания области, Южного военного округа, ветераны, курсанты и школьники.

Напомним, Ростов-на-Дону был дважды захвачен фашистами. Первая оккупация длилась неделю, а вторая более 200 дней. 14 февраля 74 года назад город был окончательно освобожден. За большой вклад в Победу Ростов был награжден Орденом Отечественной войны первой степени, а девять лет назад ему было присвоено почетное звание «Город воинской славы».

«Волнение от этого события не проходит даже спустя десятилетия, потому что память жива. Память о героическом прошлом нашего города, о героизме бойцов, которые сначала защищали Ростов, потом его освобождали, о героизме жителей, которые в тяжелейшие дни оккупации смогли сохранить любовь к своей Отчизне и своему городу», — сказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.