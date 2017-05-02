Александр Ищенко: требования профсоюзов можно выполнить только путём сотрудничества
В Ростове отгремел Первомай. В праздничной колонне прошли тысячи жителей. Они вышли поддержать требования профсоюзов и просто порадоваться солнечному дню. Современный праздник весны и труда поддерживает советские традиции и отмечается сегодня в сотне стран мира.
«За достойную жизнь, зарплату, работу!» — таков лозунг первомайского праздника в Ростове-на-Дону. И если в центре донской столицы в массовом шествии приняли участие около 10 тысяч человек, то, по данным Федерации профсоюзов Ростовской области, в районах и городах — 30 тысяч.
Долгожданные теплые деньки не могли не поднять настроение демонстрантам. Под звуки оркестра люди прошли по Ворошиловскому проспекту от главного корпуса Донского государственного технического университета. Поддержать профсоюзное движение вышли учащиеся вузов и средних специальных учреждений, работники промышленности и сельского хозяйства, врачи и педагоги, строители.
Требования были различными: «Возродим производство — сократим безработицу!», «Достойный труд, достойная зарплата, достойная пенсия!», «Молодым -работу, пенсионерам — заботу!». По мнению выступающих, несмотря на стабилизацию ситуации в отдельных видах экономической деятельности и замедление общей инфляции, реальный уровень жизни населения продолжает снижаться. «Работающий человек не должен быть бедным» — эта фраза на митинге слышалась не раз.
«Любая проблема в нашем государстве так или иначе решается с помощью либо исполнительной, либо законодательной власти, поэтому сегодня вместе с профсоюзами Дона на этот митинг пришли представители областной власти. Мы разделяем те требования, которые поставили деятели профсоюзов. В этот день представители самых разных политических сил были вместе на одной площадке. В любом случае решение проблем можно найти только путём сотрудничества и взаимопонимания», — отметил председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.
Кстати, в этом году по призыву Международной конфедерации профсоюзов 1 мая отметили в 140 странах мира.
«Профсоюз показал, что он един. Мало того, мы консолидируем не только наших рабочих наёмного труда, но мы являемся и стержнем по мобилизации властей — как законодательной, так и исполнительной», — прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Ростовской области Александр Лозыченко.
А в завершении митинга участники приняли обращение президенту страны, председателю правительства в адрес исполнительной и законодательной власти страны и области. Среди требований — обеспечить стабилизацию цен на товары, ограничить необоснованный рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию.
И словно в подарок всем ростовчанам и гостям города 1 мая «заиграли» фонтаны -красивые, неповторимые, большие и маленькие, словно напоминая, что не за горами и жаркое лето.
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