Александр Ткачев: скачки цен на овощи могут сдержать заготовительные центры

Урожай плодоовощной продукции в этом году подвел покупателей. Холодное лето 2017 года привело к росту цен. В Ростовской области они увеличились в полтора раза. Сдержать скачки цен могут заготовительные центры. Подобные склады есть и в донском регионе, но их не достаточно.

Привычный для жителя Дона набор овощей этим летом стоит непривычно дорого. Ценник взлетел в разы из-за холодов в мае и июне, объясняют специалисты. Местные овощи вырасти не успели, запасы истощились и пришлось закупать продукцию заграницей — в Израиле, Беларуси и Египте.

«В целом за полугодие рост цен составил три процента. При этом продовольственные товары подорожали на 5,8 процента. Плодоовощная группа подорожала почти в полтора раза», — комментирует врио руководителя федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Марина Самойлова.

Решить проблему таких всплесков цен могли бы овощехранилища, заявил на совещании с президентом министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Но их в регионе, в прочем как и в стране в целом, недостаточно. Эксперты говорят, в современных складах можно было бы держать местную продукцию вплоть до нового собственного летнего урожая.

Сельхозпроизводители в подобной инфраструктуре заинтересованы не меньше потребителей. Руководитель арендной бригады в Багаевском районе отмечает, что в разгар сезона, как сейчас, проблем с реализацией овощей у фермеров нет. Продукцию покупают прямо с полей. Но ближе к осени конкуренция возрастает и появляются сложности со сбытом, при этом хранить урожай в больших количествах негде.

«Ничего нового изобретать не надо, потому что были заготовительные конторы и при советской власти. Если бы такая организация существовала и сейчас, то все мелкие производители — арендные бригады, личные подсобные хозяйства — сдавали бы овощи в эти кооперативы. А заготовительные конторы, имея уже деньги и транспорт, сортировали бы товар», — говорит главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Багаевского района Анатолий Новиков.

Проблему с реализацией попытались решить в Семикаракорском районе. Почти пять лет назад здесь был создан кооператив. Он объединил несколько личных хозяйств. Продукция приходит сюда и сразу же перерабатывается. Например, капусту фасуют в сетки по 23 килограмма и охлаждают до 15 градусов, а затем отправляют в торговые сети юга России.

«На сегодняшний день у нас единовременно может храниться 1800 тонн продукции, почти вся продукция может охлаждаться. Осенью прошлого года мы начали строительство. В этом году, уже к лету, мы закончим каркас цеха. то есть производство отсюда переедет в большой склад, и рядом будет большое хранилище», — рассказывает заместитель председателя кооператива «Снабженческо-сбытовой потребительский кооператив» Дионис Анастасиадис.

После реконструкции площадь увеличится более, чем в два раза. Но и этого будет недостаточно. Уже сейчас, говорят на предприятии, места хватает не всем. Хотя постоянных участников всего 14. Да и в других районах области кооперативы редкость. Проблему пытаются решить на региональном уровне. Сейчас в разработке находятся два крупных проекта.

«Заготовительные центры по хранению и переработке уже планируются к строительству. Уже по многим согласована и документация на строительство. Это позволит в какой-то части покрыть потребности региона в длительном хранении овощей, потому что овощей производится в достаточном количестве. Например, за 2016 год около 750 тысяч тонн было произведено этой продукции», — комментирует директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Так что, возможно, через несколько лет на прилавках жители Дона будут видеть в основном местные товары по выгодной стоимости. А пока специалисты прогнозируют традиционное снижение цен на овощи в августе и сентябре.