Александро-Невский собор в Ростове восстановят с помощью смартфонов

В Ростове восстановят Александро-Невский собор с помощью смартфонов. Уже весной каждый желающий сможет увидеть одну из главных достопримечательностей старого города, правда в так называемой дополненной реальности. Рассмотреть собор можно будет во всех деталях и ровно на том самом месте, где он стоял.

Оживляет репродукции памятников истории Дона Сергей Кузьминский просто наведя телефон на фотографию. Стела Освободителям Ростова словно вживую — да только на картинке и в уменьшенном размере. По такому принципу — через специальное приложение на смартфоне — молодые программисты планируют дополнить реальность крупнейшим достопримечательностям города. Внимание к тем, что не сохранились до наших дней в исходном положении. Одна из таких — Александро-Невский Собор — высокое культовое сооружение, его строительство затронуло рубеж двух веков. Внутреннее убранство украшали фрески по эскизам художников Васнецовых. А вокруг был разбит красивый сквер из канадских тополей. Площадь Собора составляла около тысячи квадратных метров.

«Объект достаточно сложный, большой, масштабный. Мало есть материала, по которому мы можем воссоздать, поэтому надеемся, что сможем к лету этот объект отрисовать в таком виде, чтобы человек смог прийти в центр Ростова-на-Дону, запустить приложение и увидеть, как выглядел этот собор», — говорит руководитель проекта Сергей Кузьминский.

Мощнейший по размаху, он бы и сейчас уступал размерами только Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге и Храму Христа Спасителя в Москве. До 1930 года, когда и было разрушено по решению советской власти, это строение возвышалось над многими другими зданиями, являясь ориентиром для летчиков.

«С Новочеркасским главным Собором его роднит общий проект. То есть получается, чтобы представить, что такое был Храм Невского, стоящий на этой площади, достаточно посмотреть на Новочеркасский Собор, но только увеличить его на некоторое количество метров», — говорит заместитель директора института истории и международных отношений ЮФУ Евгений Шандулин.

Сейчас на площади Советов находится здание, в прошлом — часть единого православного ансамбля, а ныне — Центробанк. Нетронутым остался лишь под землей фундамент. И памятники архитектуры в духе петровских традиций. Эти львы — как осколки истории и того, что осталось от мощнейшей достопримечательности прошлых столетий. Сегодня историки говорят: воссоздать былое не по силам, но вот дополнить вполне. С помощью новых технологий можно будет погрузиться в бесконечное пространство смыслов и образов.

Есть детали, которые ставят Невский в ряд необычных проектов своего времени, подчеркивают эксперты. Одна из них — факт постройки собора на народные деньги. Примечательно, что и проект молодых разработчиков не имеет коммерческой подоплёки. Как на Андроиде, так и Айос-платформе в полной степени будет доступно приложение для бесплатного скачивания. Разработчики обещают — собор будет просматриваться со всех сторон и во всей красе, но только снаружи. Дополнить реальность таким образом — это не просто создать инсталляцию, это значит соединить незабытое старое и непознанное новое.